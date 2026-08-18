Dalla Vlora a Sazan – Il programma della Global Sumud Flotilla a sostegno della Flamingo Revolution

Giovedì 20 agosto le barche della Global Sumud partiranno da Brindisi verso Sazan. La Puglia è di nuovoprotagonista di una intera giornata di mobilitazione, a partire dalle ore 11:00, fatta di memoria, coscienza esolidarietà al fianco del popolo albanese contro progetti di espansione neocoloniale che minacciano non soloil Mediterraneo, ma anche il territorio regionale.

Brindisi, 18 agosto 2026 – La partenza delle imbarcazioni della Global Sumud, prevista per la sera del 20agosto, sarà accompagnata da un’intensa giornata di mobilitazione che coinvolgerà la città di Brindisi.Artisti, intellettuali e attivisti come Tony La Piccirella e Yazan Issaa sostegno della Flamingo Revolution e del popolo albanese che inonda le piazze da più di settanta giorni.La Puglia non è stata scelta a caso. La regione non solo è obiettivo per diversi attori e progetti economici, come il resort Four Seasons Costa Merlata finanziato dall’Omnam Investment Group, ma è anche il luogodove trentacinque anni fa attraccò la nave Vlora. Oggi, la comunità pugliese si riunisce attorno alla diasporaalbanese, per unirsi alla protesta popolare contro la cessione dell’isola protetta di Sazan a un fondo diinvestimento legato all’imprenditore Jared Kushner, genero dei Donald Trump.Due sponde legate dalla stessa lotta, minacciate da progetti che escludono le comunità che le abitano dasempre. Per questo la partenza non è solo simbolica, ma è un atto profondamente solidale e politico. È unmodo per chiarire il posizionamento delle comunità locali e porre con forza le domande giuste: chi decide ilfuturo di una terra? Chi ne determina l’accesso? Le comunità che la abitano o i grandi capitali che possonocomprarla e trasformarla? È questo il filo rosso che unisce i popoli del Mediterraneo.IL PROGRAMMA DELLA GIORNATAIl programma di giovedì 20 agosto prevede momenti istituzionali, culturali e di dibattito, coinvolgendoassociazioni, comitati, sindacati, artisti e figure locali impegnate da tempo sul fronte della solidarietàinternazionale.La giornata comincerà alle ore 11:00, presso il Bar Betty in Viale Regina Margherita 6 con la conferenzastampa, dove si avrà modo di inquadrare gli obiettivi e il contesto geopolitico della missione. InterverrannoTony La Piccirella e Yazan Issa della Global Sumud, Klara Osma attivista albanese di Mesdhe, Palestina eLire, Bobo Aprile e Cosimo Quaranta del Comitato contro il Genocidio del popolo palestinese, contro ilriarmo, per la pace di Brindisi.Dalle ore 18:00, la cittadinanza è inviata a in Piazza San Teodoro D’Amasea, di fronte a Palazzo Montenegro,per un momento di approfondimento culturale, dove interverranno insieme agli attivisti e le attivistepresenti, il Prof. Luigi Cazzato Ordinario di Letteratura Inglese presso l’Università degli Studi di Bari e autoredel libro “Palestina tra Oriente e Occidente”, Rihab Charida della delegazione greca della Global Sumud,Antonela Dedja attivista di Mesdhe e regista della diaspora, Annatina Fanigliulo, economista per lasostenibilità e diversi artisti: Giò Sada, Nick The Freak&Mr.Bogo y Los Amigos de la Suerte (The Good OleBoys – The Big Ska Swindle), Carlo Chicco, Via Bovio, Rahma, Ugo Custodero, DJ Alberto Michele.Alle ore 22:00 le barche lasceranno il porto di Brindisi per dirigersi in Albania, mentre la serata continueràcon iniziative culturali e musicali per mantenere vivo lo spirito comunitario e per promuovere la raccoltafondi a sostegno dei popoli oppressi e delle future missioni.La solidarietà non è solo un sentimento: è una rotta e chiunque può farne parte. Non restare sulla riva.Global Sumud PugliaComitato contro il genocidio del popolo palestinese, contro il riarmo, per la pace di Brindisi