DALL’ASSOCIAZIONE “IL CURRO” UNA PROPOSTA LOW COST DI ARTE E CULTURA

Lo scorso 9 Maggio 2022, è stato inoltrato al Comune di Brindisi e protocollato col numero 0050785 un progetto di manifestazioni artistico-culturali per 28.000 euro. Il progetto è stato sviluppato dall’Associazione “IL CURRO – APS” di Brindisi con lo scopo di far apprezzare i suoi talentuosi associati e con quello di far divertire, creando momenti piacevoli per chiunque. Il titolo del progetto, le date, gli orari ed i luoghi di svolgimento delle attività sono stati lasciati volutamente a discrezione dell’Amministrazione Comunale, per favorirne l’attuazione in ogni modo e maniera.

L’Associazione “IL CURRO – APS” vanta tra i suoi associati artisti molto validi che darebbero vita ad eventi sicuramente interessanti e coinvolgenti. Tra questi:

– Resti intensi (attrice accompagnata da chitarra e voce)

– Magic Party (spettacoli per bambini con animazione)

– Opera and Classical Music (musica classica e lirica)

– Jazz Essence (duo, contrabbasso e voce femminile, jazz e rivisitazioni jazz)

– V&V Duo (tastiera e voce femminile, hit italiane ed internazionali)

– Tango Street (tango per tutti)

– B22 and friends (rap, perfomance vocali e musica elettronica digitale)

– Tolleranza Zero (quintetto, brani inediti)

– Oggi canto Mina (quintetto, Mina tribute band)

– DaFe Duo (duo chitarra e voce femminile, hit italiane ed internazionali)

– 4/4 Perfetti (quartetto, formula “sing with us”, hit italiane ed internazionali)

– Frank Wilson and his Tennessee Scotch Whiskies (quartetto, rock & roll, blues)

– 8Marzo Band (quartetto, viaggio canoro tra le più belle voci femminili italiane)

– Around the Jazz (quartetto, soft jazz e rivisitazioni)

– Bledar Sejko and the Apulian Band (quintetto internazionale di rock e blues)

– Sebastiano Lillo live quartet (rock music di matrice americana)

– IRISBand (quintetto, Biagio Antonacci tribute band)

– Bunker Blues (trio, unplugged, country-blues)

– Ehru player (violino cinese con coreografie)

– Vai col Liscio (liscio e balli di gruppo con DJ – da 0 a 99 anni)

L’Associazione “IL CURRO – APS” ha già presentato in passato diversi progetti simili all’Amministrazione Comunale di Brindisi senza ricevere alcun riscontro, pertanto si augura che stavolta la sua proposta venga tenuta in debita considerazione ed attuata.