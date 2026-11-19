La studentessa del Liceo Artistico Simone ha presentato al Ministro dell’Istruzione e del Merito il valore della mobilità internazionale. All’evento ha partecipato anche Cosimo Lomonaco del Liceo Scientifico Leo

Un’esperienza formativa che supera i confini della scuola e diventa occasione di confronto, crescita e apertura internazionale. È quella vissuta dagli studenti dell’Istituto Marzolla Leo Simone Durano, protagonisti al Salone dello Studente nell’ambito del progetto di mobilità internazionale che li ha coinvolti a Cork, in Irlanda.

Per rappresentare l’Istituto all’evento sono stati selezionati Cosimo Lomonaco, del Liceo Scientifico Leo, e Alice Orabona, del Liceo Artistico Simone, accompagnati dalla Prof.ssa Barbara Arrigo. Particolarmente significativo il momento che ha visto Alice Orabona intervenire alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al quale ha raccontato la propria esperienza di mobilità internazionale.

La studentessa ha offerto una testimonianza diretta del valore educativo e umano di un soggiorno di studio all’estero, sottolineando come il contatto con un diverso contesto scolastico e sociale, il confronto con altre culture e la possibilità di misurarsi con nuove realtà rappresentino importanti occasioni di crescita personale.

Un percorso che va ben oltre il semplice apprendimento linguistico: vivere un’esperienza internazionale significa sviluppare autonomia, acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità, rafforzare la motivazione e imparare a guardare al futuro con prospettive più ampie.

La testimonianza della studentessa ha dato concretezza a uno dei temi centrali dell’incontro: la necessità di una scuola capace di riconoscere e valorizzare le attitudini individuali, offrendo agli studenti opportunità formative che superino i tradizionali confini dell’aula.

Il Salone dello Studente ha rappresentato anche un momento di riflessione sul futuro dell’istruzione, attraverso il tema della scuola del sapere e del saper fare, tra tradizione e innovazione. Nel corso dell’evento sono stati affrontati diversi aspetti legati alla formazione e alla valorizzazione delle competenze.

Tra gli interventi, quello di Natascia Chiarlo, vicepresidente della Fondazione Uto Ughi, dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico e musicale, e quello di Lorenzo Ruggeri, direttore del Gambero Rosso, che ha posto l’attenzione sulla conoscenza del territorio e sulle sue eccellenze agroalimentari.

Il Ministro Giuseppe Valditara ha invece approfondito i temi della riforma scolastica e del merito, inteso non come privilegio, ma come opportunità per ogni studente di esprimere le proprie potenzialità attraverso l’impegno, la valorizzazione delle attitudini e la scoperta dei talenti personali.

La partecipazione di Cosimo Lomonaco e Alice Orabona assume dunque un significato importante per l’intera comunità scolastica del Marzolla Leo Simone Durano. La presenza dei due studenti all’iniziativa e, in particolare, la possibilità per Alice di condividere la propria esperienza direttamente con il Ministro testimoniano il ruolo centrale che le nuove generazioni devono avere nel percorso di innovazione della scuola.

Una scuola che punta a integrare cultura scientifica, artistica e umanistica, a coniugare tradizione e innovazione e a investire nell’internazionalizzazione come strumento concreto di formazione e crescita.

L’esperienza irlandese diventa così un esempio del valore delle opportunità offerte dalla mobilità internazionale: occasioni capaci di arricchire il bagaglio culturale dei giovani, rafforzarne l’autonomia e aiutarli a costruire il proprio futuro con maggiore consapevolezza.

Per il Marzolla Leo Simone Durano, aprire le porte all’Europa significa soprattutto accompagnare gli studenti alla scoperta delle proprie capacità, riconoscendo nei loro talenti e nelle loro esperienze il punto di partenza per costruire la scuola di domani.