

Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, si è tenuta un’interessante conferenza, a cura della dott.ssa Cosima Leccese, sul tema:”Dalle cose che patì, la Sindone il mistero. Un viaggio affascinante tra storia, scienze e Vangeli per conoscere e contemplare il Sacro Telo che ha avvolto il Corpo di Gesù”. È intervenuto don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, che ha salutato i presenti e introdotto l’argomento della serata. Per l’occasione, in Cattedrale, l’Ostensione della riproduzione fotografica della Sindone. Molto interessante l’intervento, in video collegamento, di Padre Rafael Pascual LC., Direttore del Centro di Ricerche Othonia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma. La Sindone è considerata un simbolo importante della fede cristiana e di grande valore storico e culturale. È un lenzuolo di lino di circa 4,4 metri di lunghezza e 1,1 metri di larghezza, che presenta un’immagine frontale e dorsale di un uomo con segni di ferite e sangue. Secondo la tradizione cristiana questo lenzuolo ha avvolto il Corpo di Gesù Cristo dopo la sua crocifissione. La Sindone è un oggetto di grande venerazione e interesse ed è conservato nella Cattedrale di San Giovanni Battista a Torino. La relazione della dott.ssa Leccese, sindonologa e avvocato di Brindisi, è stata molto esaustiva ed è riuscita a coinvolgere i presenti. La Sindone è sicuramente un simbolo molto importante, benché, per quanto riguarda la sua autenticità, è, spesso, oggetto di dibattito tra gli studiosi e i fedeli. Le conclusioni sono state a cura di S. E. Rev. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo diocesi di Brindisi-Ostuni. Un incontro molto interessante, idoneo a prepararci alle celebrazioni Pasquali e un aiuto per la nostra formazione cristiana. Anna Consales