DALL’INFORMAZIONE AL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE: A PALAZZO GUERRIERI SI PRESENTA ERASMUS+

Venerdì 7 luglio, dalle ore 16 alle ore 19 presso Palazzo Guerrieri, verrà presentato Erasmus+, contenitore dei programmi dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027.

Con un budget a disposizione di 28 miliardi di euro sino al 2027, Erasmus Plus offre l’opportunità di studiare, formarsi, insegnare ed effettuare esperienze di tirocinio o di volontariato all’estero; di realizzare attività di cooperazione tra istituzioni dell’istruzione e della formazione in tutta Europa e di intensificare la collaborazione tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione.

L’incontro di presentazione, aperto a tutti i cittadini interessati, è organizzato dai progetti del Comune di Brindisi Case di Quartiere e Circolo della Legalità che ad aprile scorso, in collaborazione, hanno lanciato l’iniziativa INVIA, un percorso permanente utile a supportare la crescita del territorio attraverso il sostegno alla progettazione e la conoscenza delle opportunità attive. La prima attività di INVIA è stato un laboratorio, “Il bugiardino del progettista”, dedicato a tutti i cittadini che hanno voluto apprendere le modalità e le tecniche della progettazione. Da giugno, è invece disponibile uno sportello, attivo ogni giovedì ed accessibile tramite prenotazione, per assistere tutti coloro – singoli cittadini, Case di Quartiere o ogni altra Ente o Associazione – che vogliano provare a presentare un progetto e trasformare la loro idea in realtà.

“L’obiettivo – spiega Davide Di Muri, coordinatore di Case di Quartiere, finanziato dal programma regionale Hub di Innovazione Sociale POR FERS FSE, è rendere i cittadini maggiormente autonomi nella loro capacità di realizzare idee e progetti per la propria crescita personale e/o per la crescita delle Organizzazioni di cui fanno parte, ma anche contribuire all’innovazione e allo sviluppo della città di Brindisi attraverso l’intercettazione di risorse economiche e l’avvio di nuovi progetti”.

Il percorso tracciato è quindi quello di passare dall’informazione alla presentazione diretta dei progetti attraverso l’accompagnamento a sportello, utile sia per la lettura dei bandi che per la compilazione dei formulari, ad opera di due progettiste esperte dei team di Case di Quartiere e Circolo della Legalità: Marica Girardi e Rosanna Picoco.

Si parte per proporre questi servizi di “capacity building” (rafforzamento delle competenze) rivolti ai cittadini singoli e associati, il 7 luglio con la presentazione del Programma più popolare dell’Unione Europea che negli anni si è evoluto sino ad abbracciare diverse tematiche trasversali quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica.

Il Programma Erasmus Plus, che ha da poco compiuto ben 35 anni di età, non è infatti rivolto, come comunemente si pensa, solo agli studenti: è aperto anche a giovani (con un’età compresa tra i 16 e i 30 anni), ai formatori (persone che lavorano nella formazione di adulti e giovani), ad insegnanti e organizzazioni con fini educativi e sociali (scuole, università, organizzazioni no profit) che possono beneficiare di numerose opportunità. Per scoprire quali è sufficiente partecipare all’incontro presso Palazzo Guerrieri e registrarsi a questo link: