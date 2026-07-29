Danese (Confindustria) – Riconversione di Cerano: ora è il momento di trasformare i progetti in investimenti e occupazione.

Confindustria Brindisi accoglie con grande favore gli esiti della riunione del Comitato di coordinamento per la riconversione della centrale di Cerano e dell’area industriale di Brindisi, presieduta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal Commissario straordinario per la reindustrializzazione dell’area di Brindisi, Prefetto Luigi Carnevale.

Le 35 proposte di investimento, per un valore potenziale superiore a 10 miliardi di euro e con una prospettiva di oltre 2.000 nuovi posti di lavoro diretti, rappresentano un segnale concreto della capacità attrattiva del territorio e della fiducia che gli investitori ripongono nelle potenzialità industriali di Brindisi.

Particolarmente significativa è la disponibilità manifestata dal Governo nel rendere rapidamente fruibili le aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi. Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire alle imprese di rispettare i tempi di realizzazione dei propri programmi di investimento.

Nel corso della riunione, il Presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, ha ribadito la necessità di imprimere una decisa accelerazione all’intero processo di riconversione, sottolineando come la rapidità delle decisioni e la certezza dei tempi rappresentino oggi il principale fattore di competitività.

La riconversione dell’area di Cerano costituisce un’occasione storica per rafforzare il sistema produttivo brindisino, valorizzare le competenze già presenti, attrarre nuove imprese e consolidare filiere strategiche nei settori dell’aerospazio, della transizione energetica, dell’economia circolare, della cantieristica e della manifattura avanzata.

Confindustria Brindisi continuerà a collaborare con il Governo, le istituzioni e tutti gli attori coinvolti affinché gli impegni assunti trovino rapida attuazione e le progettualità presentate si traducano in cantieri, investimenti, occupazione qualificata e sviluppo duraturo per il territorio.

Brindisi dispone di competenze, infrastrutture e capacità industriali riconosciute a livello nazionale e internazionale. Oggi più che mai è necessario cogliere questa opportunità con determinazione, responsabilità e una forte sinergia tra istituzioni e sistema delle imprese.