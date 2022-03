D’ANGELO HARRISON NON DELUDE IL SUO PUBBLICO E STASERA HA FIRMATO LA VITTORIA!

Il popolo biancazzurro lo ha richiesto, voluto e aspettato, lui ha risposto presente: buona la (nuova) prima di Dangelo Harrison al PalaPentassuglia. Il numero 7 ha trascinato la Happy Casa Brindisi alla vittoria contro la Vanoli Cremona realizzando 20 punti e sfoderando una prestazione da vero leader che ha letteralmente infuocato la tifoseria brindisina. Aveva fatto preoccupare più di qualcuno quando, all’ingresso sul parquet del roster, non si era visto insieme ai suoi compagni: qualche secondo più tardi, poi, il boato del pubblico ha accompagnato la sua uscita dal tunnel per iniziare il riscaldamento sotto gli ordini dello staff tecnico. Nel primo quarto (terminato 31-11), sono ben 13 i punti messi a referto dal fuoriclasse americano che termina poi la partita da top scorer condividendo la scena con il grande atteso Matteo Spagnolo. Anche per lui pioggia di applausi: il brindisino classe 2003 è stato anche premiato dall’assessore allo sport Oreste Pinto prima della palla a due. Sono loro i veri protagonisti dell’incontro (senza nulla togliere ai 18 punti di Perkins e a un super Redivo, scatenato nel finale con tre triple consecutive e 12 punti finali): Brindisi torna al successo dopo il passo falso di Pesaro di domenica scorsa e continua a ricevere il supporto dei suoi tifosi, encomiabili come sempre e vicini alla squadra per tutti i quaranta minuti. “Siamo sempre con voi” ha cantato la Curva Sud dopo il suono dell’ultima sirena, altro segnale di grande attaccamento verso la “Stella del Sud”. Con un Harrison in più, poi, Brindisi continua a crederci sognando un altro piazzamento nei playoff.

Antonio Solazzo