Danilo Chiarelli conquista l’Arena di Verona con RTL e si prepara a riaprire la sua scuola di danza a Brindisi!

Due serate indimenticabili, due palchi che hanno fatto la storia della musica italiana, e un sogno che diventa realtà.

Danilo Chiarelli, presidente della scuola di danza ASD Studio 19 di Brindisi, ha calcato l’1 e il 2 settembre il palco dell’Arena di Verona come membro del corpo di ballo ufficiale di RTL, durante gli show Power Hits Estate e Future Hits Live.

Davanti a 15.000 spettatori, in diretta streaming nazionale, Chiarelli ha accompagnato le performance di artisti amatissimi come Annalisa, Gigi D’Alessio, Gaia, Boomdabash, Loredana Bertè, Gabri Ponte, LDA, Alfa e BigMama, portando sul palco energia, talento e professionalità.

“È stata un’emozione indescrivibile – racconta Chiarelli – per me ballare all’Arena di Verona è sempre stato un sogno! Vedere 15.000 persone di fronte a me è stato magnifico.”

Un traguardo personale e professionale che ora diventa nuova linfa per la città di Brindisi. Il prossimo 15 settembre, infatti, Chiarelli riaprirà le porte di Studio 19, la scuola di danza che da anni forma giovani talenti con passione e dedizione.

“Questa esperienza mi ha caricato tantissimo – aggiunge – adesso il mio obiettivo è riportare tutta questa energia nella mia scuola, per far crescere ancora di più i nostri ragazzi.”

Con l’entusiasmo dell’Arena di Verona ancora negli occhi e l’apertura imminente della stagione, Danilo Chiarelli conferma il suo percorso: portare la danza di Brindisi a livelli sempre più alti, con radici solide nella sua città e lo sguardo rivolto alle grandi platee.