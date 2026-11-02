Danneggiati i furgoni del trasporto vivande della mensa scolastica, indaga la Polizia ma nessun disagio per i giovanissimi utenti

Danneggiati i furgoni del trasporto vivande della mensa scolastica, indaga la Poliziama nessun disagio per i giovanissimi utenti.

“Il senso del dovere di ciascun operatore e la lodevole collaborazione di un gommista, che ha lavorato nelle primissime ore del mattino, hanno vanificato il tentativo di bloccare il regolare svolgimento del servizio della mensa scolastica. Nessun disagio, infatti, si è registrato nella giornata di giovedì scorso, quando si è verificato un fatto deplorevole, sul quale sta indagando la Polizia di Stato”.

Sono gli assessori ai Servizi sociali ed alla Pubblica istruzione del Comune di Brindisi, Ercole Saponaro e Lucia Vantaggiato, a rendere noto ciò che è accaduto giovedì 29 ottobre scorso, presso il plesso del quartiere Perrino, con ingressi su via Basento e via Trasimeno, dov’è ubicato il Centro cottura comunale.

“Quando gli operatori sono giunti nella struttura – ha raccontato l’assessore Saponaro -, hanno notato che erano stato danneggiati tutti e nove i mezzi per il trasporto delle vivande nei diversi istituti scolastici, con un sistematico taglio agli pneumatici”. “E mentre la Polizia ha avviato indagini – ha aggiunto l’assessore Vantaggiato – il nostro obiettivo è stato quello di evitare disagi ai bambini e alle loro famiglie e tutti, nei loro rispettivi compiti, si sono spesi perché il problema fosse risolto”.

Grazie all’opera di un solerte gommista sono stati riparati in tempo sei furgoni su nove e il servizio di mensa scolastica non ha subito interruzioni penalizzanti, solo qualche ritardo, avvertito in minima parte “e ciò è tanto vero – concludono gli assessori -, che siamo qui a riferirlo senza che altri abbiano comunicato disagi”.