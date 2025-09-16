Danneggiato il cantiere Bms sul cavalcavia per Bozzano, l’assessore Elmo:  “Vandali o automobilista incauto? Una condotta comunque da condannare”

Il cantiere sul cavalcavia di via Martiri della Ardeatine che collega con il quartiere Bozzano nuovamente danneggiato nelle ore della scorsa notte.

“Quando gli operai della Bms sono giunti in cantiere questa mattina presto hanno avuto l’amara sorpresa, subito comunicata ai vertici della società ed in Municipio”, ha riferito l’assessore ai Lavori pubblici Cosimo Elmo. “Ci siamo immediatamente attivati con i tecnici del Comune – ha aggiunto – con i quali non solo abbiamo verificato l’entità del danno arrecato, ma ci siano confrontati anche sul prosieguo dell’opera di messa in sicurezza”.

Il Comune, infatti, ha stanziato 500mila euro per l’opera in questione e il tempo di maturazione del calcestruzzo ha rispettato i 28 giorni previsti dalla normativa. “In ogni caso, quello della notte scorsa, è un gesto da condannare – ha concluso l’assessore -. L’atto vandalico di per sé non ha giustificazioni che possano reggere di fronte all’opinione pubblica e, a ben osservare, nemmeno l’occasionale, azzardata manovra di un automobilista incauto può essere giustificata. Entrambe le condotte, proprio perché prive di un responsabile, fanno ricadere sulla cittadinanza intera il danno visibile e, oltre ad allungare il tempo di completamento dell’opera, aggravano il lavoro di ulteriori costi che nessuno vorrebbe”.

L’assessore Elmo ha quindi avuto una interlocuzione sia con il direttore dei lavori, ing. Marco Maldari, sia con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott. Vincenzo Morra, il quale ha riferito all’assessore che il cantiere “rispetta tutto quanto previsto dall’art. 109 del DLgs 81/2008, che impone la delimitazione dell’area per impedire l’accesso a soggetti non autorizzati”.