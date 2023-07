D’ATTIS: AUGURI DI BUON LAVORO AD ANTONIO TAJANI, NUOVO SEGRETARIO DI FORZA ITALIA

D’Attis: “Auguri di buon lavoro ad Antonio Tajani, nuovo segretario nazionale di Forza Italia”

Dichiarazione del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Auguri ad Antonio Tajani, nuovo segretario nazionale di Forza Italia. Al suo fianco lavoriamo e lavoreremo per dare continuità all’azione del nostro amato Presidente Berlusconi.

Da domani saremo ancora più impegnati a migliorare l’organizzazione del Partito sul territorio, provincia per provincia, comune per comune, per essere pronti alle sfide più importanti che ci attendono a cominciare dalle prossime europee del 2024, passando per i congressi che eleggeranno la classe dirigente di Forza Italia.

Forza Italia Puglia è con Antonio Tajani che mi auguro possa essere presto nella nostra regione per incontrare le donne e gli uomini che sostengono Forza Italia e che ci hanno permesso di ottenere grandi risultati alle ultime politiche e alle scorse elezioni amministrative”.