D’Attis-Battilocchio (Fi): Governo impegnato verso accordo di programma Brindisi e Civitavecchia

“Pur nelle grandi difficoltà che la transizione ecologica comporta, il Governo nazionale sta affrontando con decisione la decarbonizzazione in corso a Brindisi e a Civitavecchia con la chiusura delle centrali Enel. La norma introdotta con il nostro emendamento al decreto sostegni che istituì il Comitato per la conversione industriale sarà rafforzata poiché il Governo sta lavorando per dare le gambe alla definizione dell’Accordo di Programma pensando sia alle risorse sia alle procedure di semplificazione che favoriscano i nuovi investimenti anche attraverso poteri commissariali già utilizzati per la realizzazione di opere strategiche”. Così in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Mauro D’Attis e Alessandro Battilocchio. “I Ministri Urso e Pichetto Fratin seguono con grande attenzione questa evoluzione ed è evidente l’impegno del sottosegretario Bergamotto e del viceministro Valentini su questo fronte. E’ essenziale la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali comprese le regioni, i comuni e le altre parti economiche e sociali”, concludono.