D’Attis (Fi): 610 milioni di euro a sostegno di autotrasporto, agricoltura e pesca

Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure per sostenere tre settori fondamentali della nostra economia, particolarmente colpiti dall’aumento dei costi del carburante.

Nel dettaglio, sono previsti 540 milioni di euro per l’autotrasporto, attraverso il rafforzamento del credito d’imposta sul gasolio, 60 milioni per l’agricoltura, a sostegno delle imprese agricole, e 10 milioni per la pesca, destinati a indennizzi e contributi per gli operatori del settore.

Si tratta di risorse importanti per migliaia di imprese e lavoratori. Penso in particolare alla nostra Puglia, dove questi comparti rappresentano una parte essenziale dell’economia e costituiscono una fonte di occupazione e sviluppo per tanti territori.

In un momento segnato dalle tensioni internazionali e dall’aumento dei costi energetici, è fondamentale continuare a sostenere il nostro sistema produttivo, garantendo risposte concrete alle difficoltà delle imprese.

Sostenere chi produce, chi trasporta e chi lavora ogni giorno significa difendere l’economia reale del nostro Paese.