D’Attis (FI): benvenuto al sen. Trevisi. Sarà responsabile regionale del dipartimento energia del partito

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Benvenuto al senatore Antonio Trevisi, che da oggi entra a far parte della grande famiglia di Forza Italia. Si tratta di un’adesione di assoluta qualità per la costruzione della proposta politica del nostro movimento: e’ anche grazie al senatore Trevisi se il reddito energetico è entrato a far parte della normativa nazionale introdotta dal Governo di centrodestra. Un intervento che ha l’obiettivo di abbattere le bollette e rientra, perciò, nel dna di Forza Italia sempre attenta a tutelare il portafoglio delle famiglie e delle imprese. Ad Antonio Trevisi rivolgo il saluto di benvenuto a nome di tutto il partito regionale. Per le sue competenze gli ho proposto, anche a nome del Segretario nazionale Antonio Tajani e del Presidente del Gruppo al Senato Maurizio Gasparri, di organizzare il dipartimento per le politiche energetiche in qualità di responsabile regionale. Sono certo che, insieme, faremo un buon lavoro per i pugliesi”.