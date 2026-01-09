Facebook Instagram
D’Attis (Fi): “Buon lavoro al gruppo azzurro. Vedremo se Decaro manterrà promessa di discontinuità”


Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.
“Auguri di buon lavoro ai consiglieri regionali di Forza Italia Luigi Lobuono, candidato presidente, e a Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte, Paride Mazzotta e Carmela Minuto. A loro e a tutti gli eletti va il mio in bocca al lupo per i prossimi cinque anni di lavoro. Sono sicuro che saranno interpreti fedeli e rigorosi delle istanze dei cittadini e dei valori e programmi di Forza Italia e che faranno un’opposizione seria, costruttiva ma senza sconti, al centrosinistra. Buon lavoro anche al neo presidente, Antonio Decaro: verificheremo se la discontinuità che ha promesso in campagna elettorale sarà reale o se… cambiando l’ordine dei fattori, il risultato sarà lo stesso”.

