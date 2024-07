D’Attis (FI): Con Ministro Pichetto Fratin impegno per futuro di Brindisi

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, che oggi ha partecipato a Brindisi alla cerimonia di conclusione dei lavori e bonifica dell’area micorosa con la partecipazione del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

“Per Brindisi stiamo facendo un gran lavoro che guarda al presente e al futuro del territorio. Abbiamo tre emendamenti che ho presentato io, approvati dal parlamento e su cui ora bisogna concentrarsi. Innanzitutto, quello che sblocca le aree Sin, che ora potranno essere finalmente restituite alla collettività e utilizzate. Poi, c’è la costituzione del comitato per la decarbonizzazione di Brindisi e Civitavecchia: è questo il luogo istituzionale in cui si stabiliranno le tappe della riconversione che condurrà all’accordo di programma con l’arrivo di imprese che vorranno insediarsi, creando sviluppo e occupazione. Poi, c’è il bando a cui hanno partecipato congiuntamente le autorità portuali di Taranto e Brindisi: tifiamo affinchè possano essere insieme un hub per la cantieristica utile agli impianti rinnovabili off shore. Tradotto: stiamo lavorando per permettere al territorio di guardare oltre. Sono fiducioso”.