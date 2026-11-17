Dalla lettura di Repubblica di oggi, sembra uno scherzo.

Se è vero, Decaro va in Cina a proporre ai cinesi di fabbricare batterie di accumulo in Italia, a Taranto.

Non si accorge che ENI ha già iniziato la realizzazione (cantieri avviati) di una industria ITALIANA di batterie d’accumulo (al litio-fosfato LFP) in ITALIA, a BRINDISI: investimento di circa 1 miliardo di euro.

Non si accorge che proprio in questo periodo l’Europa sta per varare le Direttiva che protegge le produzioni Made in UE e proprio in Puglia, a Brindisi, c’è già un progetto italiano.

Non si accorge che la Gigafactory di Brindisi favorisce la nascita della filiera produttiva motivo per cui il Governo italiano ha istituito il distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto e candida questa area tra quelle strategiche europee.

Non si accorge che Brindisi, grazie a norme nazionali ben note, sta già avanti con il processo di conversione industriale e la Gigafactory di Eni ne è un tassello importante.

Cos’è? Distrazione? Oltre che ostacolare, se è vero quello che il titolo del giornale dice, la produzione italiana a favore dei cinesi, perché continuare a contrapporre due realtà industriali che potrebbero essere complementari come Brindisi e Taranto?