D’Attis (Fi): “Dopo la firma del Governo ora disponibili i fondi della legge di bilancio per Brindisi. Tre milioni per cultura, sicurezza stradale, sport e sociale”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi ho comunicato ufficialmente al Sindaco di Brindisi, al Presidente della Provincia, al Direttore dei Salesiani di Brindisi e agli operatori portuali “Compagnia Briamo”, “Gruppo Ormeggiatori” e “Compagnia Nicola & Salvatore Briamo” che i fondi inseriti nella legge di Bilancio dello Stato 2025 sono realtà: si tratta di risorse ingenti per il territorio a seguito della disposizione del Governo che recepisce le proposte del Parlamento. Nel dettaglio, al Comune di Brindisi vanno 900 mila per le attività di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali, 150 mila euro per il sostegno alle attività svolte dalla casa di quartiere “Dream” per la cura e l’assistenza delle persone con disturbo dello spettro autistico, 500 mila euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Tuturano e, infine, 900 mila per la Fondazione “Nuovo Teatro Verdi”, di cui il Comune è socio unico, per le iniziative di promozione culturale, turistica e di inclusione sociale. Alla Provincia di Brindisi sono destinati 250 mila euro per le opere di manutenzione e messa in sicurezza delle strade di competenza provinciale. All’Istituto Salesiano “Don Bosco” di Brindisi vanno 300 mila euro per la riqualificazione del complesso sportivo interno all’oratorio. Agli operatori portuali “Compagnia Briamo”, “Gruppo Ormeggiatori” e “Compagnia Nicola & Salvatore Briamo” sono destinati 60 mila euro a titolo di indennizzi per la ridotta attività lavorativa nei porti in fase di decarbonizzazione. Sono certo che questi, come gli altri fondi per i quali mi sono impegnato, saranno spesi bene e potranno contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali del territorio. Questo è ciò che ho raccomandato ai beneficiari”.