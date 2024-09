D’Attis (FI): Forza Italia ha la sua proposta per il Presidente della Regione. Parte l’operazione-sanità

“Per le elezioni regionali Forza Italia ha il suo nome a candidato presidente che condivideremo con gli amici della coalizione: saremo protagonisti”. Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, durante l’incontro regionale di oggi a Bari a cui hanno partecipato i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, provinciali e municipali; i dirigenti del partito, di Azzurro Donna, dei Seniores e del movimento giovanile.“Forza Italia -ha aggiunto- oggi è il terzo partito del Paese, grazie alla guida lungimirante e autorevole del nostro segretario nazionale, l’on Antonio Tajani. Siamo la casa dei moderati e le adesioni degli ultimi tempi lo confermano: continuiamo a crescere anche in Puglia e con la prossima stagione congressuale, che sarà una grande festa democratica, sono sicuro che irroreremo l’entusiasmo dei nostri militanti e registreremo un ulteriore incremento delle adesioni e del tesseramento. Oggi -ha proseguito- lanciamo l’iniziativa “Operazione Sanità”: un tour di tutte le strutture ospedaliere della Puglia che faremo per verificare le condizioni del servizio. Dopo vent’anni di centrosinistra alla guida della Regione, gli operatori sanitari sono allo stremo, nel mentre le liste d’attesa sono chilometriche, la spesa farmaceutica alle stelle, si chiudono reparti e ospedali e i pronto soccorso sono in tilt. Perciò -ha concluso- questo ciclo di visite sarà utile per confrontarci con gli utenti, con i medici, gli infermieri e con gli operatori tutti a cui daremo risposte precise”.