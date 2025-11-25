D’Attis (Fi): “Grazie a tutte e a tutti”

Ecco cosa scrive l’on. Mauro D’Attis (Fi):

Grazie a Luigi Lobuono, che si è speso con passione in questa campagna elettorale. Con lui siamo stati delegati a svolgere il ruolo di opposizione e dovremo svolgerlo con durezza e spirito costruttivo.Grazie a tutti i candidati che si sono battuti per il nostro simbolo con entusiasmo e determinazione.Grazie a tutti gli elettori che hanno confermato Forza Italia Puglia come secondo partito della coalizione di centrodestra in Puglia, consentendoci di raggiungere una percentuale più alta rispetto al 2020. Certo, abbiamo da lavorare meglio in tanti Comuni e lo faremo: uniti e determinati perché noi siamo fatti così. Infine, congratulazioni e un grande in bocca al lupo per il lavoro che li aspetta a tutti i nostri consiglieri regionali eletti: Paolo Soccorso Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte, Paride Mazzotta e Carmela Minuto.