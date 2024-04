D’Attis (FI) incontra il Prefetto: “Uniti per affrontare sfide del territorio”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi ho incontrato il prefetto di Brindisi, il dottor Luigi Carnevale, per avviare un dialogo istituzionale all’insegna della proficua collaborazione. Ci sono tante sfide che ci attendono, a partire dalla transizione ecologica e industriale per il settore dell’energia e della logistica. Sullo sfondo, ovviamente, c’è il grande impegno comune per il territorio in vista del G7: l’evento di rilievo mondiale che il Governo Meloni ha fortemente voluto che si svolgesse proprio nella nostra Puglia. Ringrazio il prefetto per la sensibilità istituzionale e sono certo che, insieme, produrremo un buon servizio per la provincia di Brindisi”.