D’Attis (Fi): “Intitolata scuola a Melissa Bassi. Grande commozione”

Nota del vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.



“Brindisi, la sua città, non dimentica e scolpisce il suo nome sui banchi della scuola: oggi ho partecipato alla cerimonia di intitolazione dell’istituto “Morvillo Falcone” a Melissa Bassi, l’alunna vittima del tragico attentato del 2012. Un maledetto giorno, quello, che è rimasto nel cuore di tutti noi, nelle nostre ferite e nelle ferite di coloro che amavano Melissa. Accostare il suo nome a quello di Morvillo Falcone significa oggi non solo cristallizzare la sua memoria, ma rafforzare il filo che unisce tutti noi nella legalità. Non posso nascondere l’emozione per il ripristino anche del giardino intitolato a lei nei pressi della scuola, barbaramente vandalizzato, che oggi è stato restituito alla comunità grazie all’impegno del Comune con il contributo dell’Ance. E’ stato un momento di grande commozione e di dolore: il destino di Melissa, al pari di quello di tutte le vittime incolpevoli, è drammatico e irrazionale. Insopportabile”.