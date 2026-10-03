D’Attis (Fi) invita Sindaco e dg dell’Asl: “Intitoliamo sale e strade al dott. Quarta”

Ecco cosa scrive l’on. D’Attis:

Abbiamo perso una persona straordinaria, un medico e ricercatore che ha lasciato il segno nella lotta alle malattie del sangue.

Non ha mai evitato di dare consigli, pareri, pacche sulle spalle a tutti coloro che a lui si rivolgevano.

Al dott. Giovanni Quarta, la Città di Brindisi, l’ASL di Brindisi hanno l’obbligo di dedicare sale, strade o padiglioni perché il ricordo del suo impegno possa rimanere come esempio alle nuove generazioni e come riconoscimento pubblico.

Ciao Giovanni e grazie per tutto quello che hai fatto e per quello che sei stato.