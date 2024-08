D’Attis (FI): La città abbia un ricordo indelebile di Mennitti

Nota dell’on. Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia Puglia.

“Mimmo Mennitti – afferma l’on. D’Attis, fuori sede in questi giorni e quindi impossibilitato a partecipare alla scopertura della targa stradale “Viale Domenico Mennitti – è stato il Sindaco che ha certamente segnato una parte importante di storia della città di Brindisi. Avendolo conosciuto e frequentato, non è che amasse tanto le celebrazioni che lo riguardassero. Amava distinguersi per i fatti. Proprio come accaduto per l’area in cui oggi insiste la via intitolata alla sua memoria. La ex stazione marittima di Brindisi, i suoi binari, quel muro che limitava persino la visuale sono stati rimossi e oggi la città ne usufruisce direttamente. Si trattò di un Piano di Rigenerazione Urbana. Quando glielo proposi Mimmo non solo lo sostenne ma aggiungemmo anche altri piani che poi hanno visto la loro realizzazione successivamente alla nostra Amministrazione. Tornando al suo carattere, non so cosa penserebbe oggi Mennitti della intitolazione a lui della ex via del mare. Sono certo, però, che della sua memoria è giusto che ne resti il ricordo indelebile”.