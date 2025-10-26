D’Attis (Fi): “Non lasceremo la Puglia nelle mani di chi si è distratto mentre la criminalità si infiltra nelle Amministrazioni”

“Non possiamo lasciare la Regione in mano a chi si distrae e non si accorge che i clan gestiscono le aziende pubbliche”. Così il segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, durante il suo intervento alla convention del centrodestra per Luigi Lobuono presidente. “Quella di Decaro -ha aggiunto- è una coalizione a trazione comunista: hanno esiliato la parte moderata e, tra Conte e Vendola, si connotano come proposta di sinistra radicale. Il che significa che in questi vent’anni hanno smantellato la Puglia e ora puntano direttamente al disastro: sanità, industria, rifiuti… hanno declinato la miopia della loro ideologia su tutto, bloccando la crescita della nostra Regione. E sarebbe sempre peggio adesso con questa spinta verso l’estrema sinistra. Ma ciò che più ci preoccupa è far governare la Regione a Decaro -e lo dicono le carte, non io- che ha lasciato, con la sua distrazione, che la criminalità prendesse le redini della macchina comunale con le municipalizzate. Decaro non è Maradona -ha concluso- e oggi noi siamo in un luogo simbolo della differenza tra noi e loro: la Fiera del Levante. Lobuono, da presidente, la porto’ al massimo splendore; il centrosinistra che si propone oggi alla Puglia l’ha distrutta. Ecco la differenza tra noi e loro”.