D’Attis (Fi): “Oltre 50 manifestazioni di interesse è successo straordinario. Ottimo lavoro del Ministro Urso”

“Le norme da noi introdotte oggi si rivelano in tutta la loro importanza per la città di Brindisi che oggi può guardare al futuro con prospettive straordinarie: le oltre 50 manifestazioni di interesse a investire nella fase post carbone rappresentano un grande successo per la riconversione e la reindustrializzazione dell’area dell’ex centrale a carbone. Sono il frutto di un lavoro importante che abbiamo portato avanti e stiamo proseguendo con il governo e le istituzioni locali. Abbiamo avuto ragione a proporre l’istituzione del comitato per la riconversione della centrale Enel e abbiamo fatto bene, assieme al collega Battilocchio, perché si è rivelato un organismo essenziale per condurre il processo che tra poco vedrà la nomina di un commissario. Sono estremamente soddisfatto perché 50 manifestazioni di interesse sono tantissime e dimostrano che Brindisi potrà tornare ad essere una grande città industriale con insediamenti moderni e sostenibili. Continuiamo, perciò, a lavorare in sinergia con il Ministro Adolfo Urso per raggiungere questo obiettivo cruciale e strategico per il futuro della città e della Puglia”.