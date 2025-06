D’Attis (Fi): “Onoreficenza a ufficiale Roscica. Per non dimenticare uomini di Stato e il loro straordinario coraggio”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“Oggi, durante le celebrazioni del 2 giugno a Brindisi, ho avuto il piacere di consegnare a Edoardo Roscica l’onorificenza a Ufficiale dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana”. Roscica guidava l’auto che fu speronata dai contrabbandieri 25 anni, quando persero la vita i suoi colleghi Antonio Sottile e Alberto De Falco. Insieme a loro c’era Sandro Marras, rimasto in vita. Da lì lo Stato dispose l’operazione “Primavera” che sconfisse definitivamente il contrabbando e diede un duro e storico colpo alla criminalità, soprattutto al sud. Per questo ho proposto che fosse riconosciuto il sacrificio di chi ha combattuto e combatte ogni giorno la mafia. Non dimentichiamo uomini di Stato dal coraggio straordinario, che mettono a rischio la loro vita per la legalità e per la nostra bandiera”.