D’ATTIS INCONTRA CONFESERCENTI: I COMMERCIANTI SONO UNA CATEGORIA EROICA!

Ecco cosa pubblica su face l’on. Mauro D’Attis:

Oggi ho incontrato Confesercenti Brindisi. Voglio dire con sincerità che i commercianti sono una categoria eroica, di persone che lavorano in una condizione di difficoltà estrema. In silenzio, stringendo i denti, lottando per non cadere. Dobbiamo e possiamo fare molto di più per sostenere migliaia di famiglie: per accrescere i consumi, bisogna mettere più risorse soprattutto nelle tasche delle fasce più deboli della popolazione, la cui propensione ai consumi è scientificamente più elevata. Per farlo, dobbiamo produrre lavoro “buono”, solido, sostenendo le imprese che assumono. Come ha detto il nostro presidente Berlusconi: zero tasse e contributi per due anni per chi assume. Così, saremo nelle condizioni di dare una sferzata positiva a tutte le nostre attività commerciali, rimettendo in moto l’economia.Sostengo la necessità di introdurre la pace fiscale e una nuova rottamazione delle cartelle incagliate.