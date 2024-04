D’Attis: onore a Nando Marino ed agli altri che hanno concesso alla mia città di essere così a lungo protagonisti della serie A

Basket – ecco cosa scrive sulla sua pagina facebook Mauro D’Attis:

Onore a Nando Marino, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno concesso alla mia città di restare per tanti anni protagonista della Lega basket A con la società Happy Casa Brindisi.Si retrocede. Lo sport è così. Capita anche di retrocedere. Nando Marino merita tutto il sostegno della città soprattutto in questo momento. Non sarà questa retrocessione a fermare la passione per il basket di questa città come anche quella del calcio. Occorre darsi forza reciprocamente. Io proverò finchè posso a farlo. Grazie Nando per ciò che avete fatto e per ció che continuerete a fare.