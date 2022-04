Davide non ce l’ha fatta. È deceduto nel corso della notte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino a causa della gravità delle ferite riportate in un incidente verificatosi ieri pomeriggio nel rione Bozzano. Aveva 22 anni e con la sua moto, per cause da accertare, era andato a sbattere contro un palo provocandosi lesioni gravissime.