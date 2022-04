DCM: l’azienda chiede ai lavoratori la rinuncia al contenzioso

Incontro questo pomeriggio presso Palazzo di Citta tra i sindacati, il sindaco Riccardo Rossi e Leo Caroli della task force regionale per il lavoro per la vertenza DCM, azienda del settore metalmeccanico. A rischio licenziamento, a partire dal 26 aprile, ci sono 84 lavoratori. I sindacati chiedono un incontro con la Regione affinché, in virtù anche delle recenti disposizioni legislative, si possa prolungare di un altro anno la Cassa Integrazione. Ma l’azienda chiede, per fare questo, che i lavoratori interessati ritirino il contenzioso in atto.