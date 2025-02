De Falco e Sottile, D’Attis (FI): “Estremo sacrificio in difesa dello Stato, non dimentichiamo”

“Sono passati venticinque anni, ma noi non dimentichiamo il sacrificio di uomini valorosi che hanno dato la vita, con estremo coraggio, per difendere lo Stato: oggi ho partecipato alla cerimonia di commemorazione a Brindisi dei due finanzieri Alberto De Falco e Antonio Sottile, uccisi dalla criminalità nel 2020. Combattevano contro le organizzazioni criminali che operavano nel contrabbando e questa giornata, per noi, è l’occasione per ricordare il sacrificio immenso di De Falco e Sottile e di chi ha perso la vita per onorare la nostra bandiera e difendere la legalità”. Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.