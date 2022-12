DE GIORGIO (PRI): DUE SCUOLE COMUNALI AL FREDDO E AL GELO!

Come genitrice e come Responsabile del Movimento Femminile Repubblicano non posso non esprimere sconcerto per l’assenza di funzionamento degli impianti di riscaldamento nella scuola elementare Perasso e nella scuola per l’infanzia Jean Piaget.

Siamo soliti, in occasione del Natale, cantare con i nostri figli la canzone “Tu scendi dalle stelle” in cui è il Re del cielo a essere costretto a stare in una grotta al freddo ed al gelo.

Che nella stessa situazione si dovessero trovare anche i nostri figli era difficile da immaginare.

Ci auguriamo, allora, che il Natale per i nostri piccoli scolari porti in dono degli impianti di funzionamento funzionanti!

Ma fuor di metafora è davvero vergognoso che non siano effettuati i controlli per tempo sulla funzionalità degli impianti nelle scuole comunali o, peggio, si sia provveduto alla loro trasformazione senza avere certezza sulla loro effettiva entrata in funzione.

La conseguenza è che i bambini e lo stesso corpo insegnante stanno pagando sulla propria pelle le conseguenze di queste inefficienze accusando sintomi di costipamento che li costringono a disertare le lezioni.

Ci auguriamo, allora, che si metta quanto prima riparo a questa incresciosa situazione.

Intanto non possiamo non stigmatizzare il comportamento della Amministrazione che non ha ritenuto doveroso informare il corpo insegnante ed i genitori del perché di quanto accaduto.

La Responsabile del Movimento Femminile

(Lucia DE GIORGIO))