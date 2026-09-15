De Marco (Femca Cisl): “Basell non smobiliti. Ancora possibile la vendita degli impianti”

Dichiarazione di Marcello De Marco – Segretario Generale Femca Cisl Taranto Brindisi

“In occasione dell’incontro odierno tenuto presso Confindustria Brindisi, in merito alla vertenza LyondellBasell, abbiamo ribadito con forza come per noi sia imprescindibile la messa in conservazione del PP2 a partire dall’1 gennaio 2027 confermandone integralmente la forza lavoro e il rinvio dell’eventuale ricorso agli strumenti di cassa integrazione al successivo 1 luglio 2027.

Esiste ancora, a nostro avviso, la possibilità che nei prossimi mesi si concretizzi un’opportunità diversa per il futuro dell’impianto e, pertanto, la conservazione del PP2 per sei mesi ci permetterebbe di guadagnare tempo, mantenere intatto il patrimonio professionale dei dipendenti e, soprattutto, lasciare aperta la possibilità di cogliere eventuali sviluppi legati ad una possibile vendita del cracking di Brindisi.

Qualora, dunque, si concretizzasse la vendita dell’impianto ed emergesse un acquirente industriale interessato non soltanto al cracking ma anche a rilevare il PP2, sarebbe fondamentale avere ancora l’impianto conservato e la sua forza lavoro disponibile.

Una scelta diversa, ovvero l’attivazione immediata della cassa dall’1 gennaio, rischierebbe di compromettere proprio quelle opportunità che abbiamo la responsabilità di ritenere possibili.

La nostra richiesta è assolutamente ragionevole e coerente, anche rispetto a quanto già avvenuto in passato con gli impianti Versalis, dove la conservazione consentì di mantenere aperte possibilità e prospettive industriali.

Per noi quei sei mesi non rappresentano un rinvio fine a se stesso ed anzi su questo punto continueremo a mantenere una posizione ferma, mentre ci aspettiamo che l’azienda valuti concretamente la nostra proposta in vista del successivo incontro fissato per il 7 ottobre prossimo.”