Deblattizzazione – L’Ass. Antonucci ha chiesto agli uffici di accelerare l’esecuzione degli interventi

L’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci ha sollecitato la ripartizione a predisporre in tempi brevi un radicale intervento di deblattizzazione esteso a tutta la città e realizzato di concerto con Acquedotto Pugliese per quanto di propria competenza.

“E’ fondamentale – ha affermato l’Ass. Antonucci – realizzarlo simultaneamente per rendere l’intervento ancora più efficace e quindi per evitare che nella prossima stagione estiva si registri una presenza notevole di blatte. La deblattizzazione sarà effettuata da AVR per l’Ambiente ed il calendario sarà comunicato alla cittadinanza, come peraltro richiesta dal Presidente della commissione consiliare all’Ambiente Quarta.