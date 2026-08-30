Debutta a Mesagne il 2 settembre il Festival delle Storie con il giornalista Federico Zatti

Debutta a Mesagne, mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 19.00, il Festival delle Storie, il nuovo progetto ideato e promosso dalla Taberna Libraria di Latiano, con il sostegno e la collaborazione del Consiglio Regionale della Puglia. A inaugurare la manifestazione, nell’atrio del Castello Normanno-Svevo, sarà il giornalista di Rai News 24 Federico Zatti, autore del libro “Il disegno” (Edizioni Piemme), che per l’occasione porterà in scena uno spettacolo nato dalla pubblicazione dell’opera.

Il “Festival delle Storie” nasce con l’obiettivo di utilizzare la narrazione come strumento per conoscere, comprendere, riflettere e partecipare, attraverso un programma che, da settembre a dicembre 2026, intreccerà cultura, incontro, musica, testimonianze e confronto.

Il primo appuntamento sarà dedicato proprio alla storia raccontata da Zatti in “Il disegno”, un’inchiesta che parte da un documento rinvenuto nel covo di via Gradoli: un disegno realizzato a mano libera su un foglio di quaderno che, secondo l’autore, potrebbe indicare il luogo della detenzione di Aldo Moro e contribuire a modificare quanto finora conosciuto sulla sua prigionia.

È da questo elemento che prende avvio la ricerca di Zatti, all’interno di una vicenda – quella del caso Moro – sulla quale sono stati prodotti nel corso dei decenni studi, indagini, atti giudiziari, saggi e ricostruzioni. “Il disegno si inserisce in questo vasto patrimonio documentale proponendo una nuova prospettiva e una scoperta destinata a riaprire interrogativi e alimentare il confronto su uno degli episodi che più hanno segnato la storia politica e civile italiana.

La scelta di affidare a questa storia l’apertura del Festival non è casuale. Il progetto intende infatti partire dalle vicende personali e professionali di scrittori, giornalisti, professionisti e rappresentanti di diverse categorie sociali per costruire occasioni di incontro e di riflessione su temi capaci di coinvolgere la comunità.

Al centro saranno le “storie” reali di uomini e donne che hanno affrontato difficoltà, vissuto esperienze complesse, superato ostacoli o assunto ruoli significativi nella società: Il vaticanista Lucio Brunelli, l’attivista iraniana Pegah Moshin Pour, il Direttore Sportivo Giorgio Perinetti, il giornalista sportivo Nicola Calathopoulos, il giornalista Rai Andrea Vianello.

Il “Festival delle Storie” prende dunque il via da Mesagne, prima capitale della Cultura della Puglia, con Federico Zatti e “Il disegno”, dando inizio a un percorso che nei mesi successivi porterà le storie nelle scuole, nei Comuni e nei luoghi della comunità della provincia di Brindisi.