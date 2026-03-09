Debutto in grande stile per il Vespa Club Brindisi nella cornice d’eccellenza di Palazzo Granafei-Nervegna

Domenica 8 marzo, la prestigiosa Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna, nel cuore del centro storico di Brindisi, ha ospitato la presentazione ufficiale del Vespa Club Brindisi. L’evento, svoltosi dinanzi a una platea gremita, ha segnato il primo incontro pubblico del sodalizio con la cittadinanza, le istituzioni e la comunità degli appassionati.

La scelta della location sottolinea il legame profondo tra il mito intramontabile della Vespa e l’identità locale. Il logo del club, infatti, integra le colonne romane, simbolo del legame millenario tra Brindisi e il Mediterraneo, trasformando l’iconico scooter in un vero ambasciatore del territorio.

“È un giorno importante – ha affermato il presidente Ezio Potenza – un punto d’arrivo che corona il percorso intrapreso mesi fa da un gruppo di amici e, al contempo, un punto di partenza. Oggi contiamo 90 soci, con adesioni che si allargano a macchia d’olio anche nella provincia”.

Il presidente ha poi delineato i futuri progetti: “Vogliamo generare una ventata di novità in città, promuovendo il turismo lento, la cultura del motociclismo e la beneficenza, dalle donazioni di sangue alle iniziative natalizie per i bambini, fino ai corsi di guida sicura nelle scuole”.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Giuseppe Marchionna, l’On. Mauro D’Attis e l’assessore al turismo Giuseppe De Maria, che hanno lodato il valore sociale dell’iniziativa. Particolarmente significativo il momento in cui l’On. D’Attis ha richiesto ufficialmente l’iscrizione, ricevendo la tessera n. 087: “La Vespa non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo dell’ingegno italiano e di uno stile che ha fatto il giro del mondo”, ha dichiarato.

Al termine degli interventi il presidente Potenza ha consegna al Sindaco Marchionna una targa ricordo.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la cerimonia di consegna delle tessere è iniziata dalle socie, omaggiate con un ramoscello di mimosa e un dono artigianale creato dalle donne del club.

Un brindisi augurale ha concluso l’incontro, celebrando la nascita di una realtà che promette di essere protagonista della vita sociale brindisina.