Decarbonizzazione – Cisal/Fismic Confsal/Ugl – Cercasi bozza dell’accordo di programma per Brindisi

Tavolo Istituzionale sulla Decarbonizzazione –

“CERCASI BOZZA DELL’ ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’AREA DI CRISI INDUSTRIALE DI BRINDISI”

Le scriventi Organizzazioni Sindacali rappresentate da Massimo Pagliara, Davide Sciurti e Damiano Flores e le rispettive Federazioni del comparto industria “esprimono profonda preoccupazione per l’aggravarsi della crisi occupazionale e sociale che sta colpendo il territorio brindisino”.

Le annunciate chiusure e le dismissioni che interessano siti storici nei settori della Chimica, Farmaceutica, Energia, – unitamente alla crisi che investe l’intero comparto dell’indotto – prefigura uno scenario drammatico per la tenuta sociale e occupazionale del territorio.

Considerato lo stallo dell’area di crisi complessa, la criticità del momento e rilevato che, ad oggi, non ci risulta ancora calendarizzata nessuna data di incontro sul tavolo ministeriale della decarbonizzazione.

Si evidenzia l’assoluta urgenza di dare seguito agli impegni assunti nell’ultimo incontro tenuto presso la Prefettura di Brindisi nel lontano 23 settembre 2025 , relativamente agli investimenti annunciati con 61 progetti complessivi con un piano occupazionale previsto di oltre duemila occupati, che, ad oggi purtroppo, risultano ancora “non realizzati”, nonché alla sottoscrizione dell’accordo di programma previsto entro marzo 2026.

CISAL FISMIC CONFSAL UGL

Massimo Pagliara Davide Sciurti Damiano Flores