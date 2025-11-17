Facebook Instagram
Decarbonizzazione, D’Attis (Fi): “A gennaio bozza accordodi programma, avanti così”

“Oggi si è tenuto il comitato per la decarbonizzazione di Brindisi e Civitavecchia al Ministero del Made in Italy. Il Ministro Urso ha annunciato che il prossimo gennaio sarà pronta la bozza dell’accordo di programma che segnerà un passaggio importantissimo in questo percorso innescato dalla norma D’Attis-Battilocchio. Il Ministro ha anche dichiarato di aver interloquito con 12 aziende. Adesso è necessario coinvolgere, come ha anche proposto il sindaco di Brindisi, oltre al Mimit e al Mase, anche il Ministero del Lavoro per tutelare i lavoratori e avviare le operazioni di riqualificazione professionale. Seguirò con attenzione, come sempre, anche questo step per far crescere i livelli occupazionali del nostro territorio. Sono fiducioso”.

