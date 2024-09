Decarbonizzazione – D’Attis (FI): Grazie a Ministro Urso. Bene nuovi investimenti per Brindisi. Enel ancora non pervenuta

RICONVERSIONE ENEL BRINDISI. D’ATTIS (FI): “GRAZIE A MINISTRO URSO, BENE NUOVI INVESTIMENTI PER BRINDISI. ENEL ANCORA NON PERVENUTA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi si è tenuta la riunione del comitato per la riconversione della centrale Enel di Brindisi. Ringrazio il ministro Urso per la concretezza, avendo deciso di convocarlo proprio nella città pugliese. Il comitato -che, come è noto, si deve ad un intervento legislativo a firma mia e del collega Battilocchio- si sta rivelando uno strumento utilissimo per il confronto istituzionale e per la condivisione dei progetti. Sono stati presentati 12 progetti con investimenti pari a 700 milioni di euro, che si aggiungono a quelli per la cantieristica legata all’eolico off-shore di cui attendiamo l’esito a seguito della candidatura unitaria al bando ministeriale dei porti di Brindisi e Taranto (resa possibile sempre da un emendamento presentato dal sottoscritto). In tutto ciò, purtroppo, Enel continua ad essere non pervenuta e non può pensare di utilizzare Brindisi, limitandosi a cedere terreni. Attendo che Enel preveda di concorrere con importanti investimenti. Oggi è stata una giornata molto proficua e registro con grande soddisfazione che Brindisi sia ritenuta molto attrattiva dagli investitori. Ovviamente, il fine ultimo di questo percorso sarà l’accordo di programma e c’è la volontà del governo di finanziarlo nella maniera più ampia”.