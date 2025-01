Decarbonizzazione, D’Attis (FI): “Pronta la manifestazione di interesse per accordo di programma per Brindisi. Si avvia anche la nomina del Commissario”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si appresta a dare concretezza a quanto è stato stabilito per legge, grazie ad un nostro emendamento, in merito alla sottoscrizione di un accordo di programma per lo sviluppo di Brindisi.

Nei prossimi giorni sarà pubblicata una manifestazione di interesse ed entro la metà di marzo potranno essere presentate le proposte riguardanti nuovi investimenti industriali e produttivi da realizzare in quest’area. Allo stesso tempo, il ministro Adolfo Urso avvierà la procedura di nomina di un commissario di Governo con poteri speciali che sarà determinante per accelerare l’iter procedurale per l’approvazione di progetti (pubblici e privati) e per la realizzazione delle connesse opere pubbliche.

Si tratta di due passi importanti per consentire a Brindisi di avviare concretamente un piano di rilancio industriale che valorizzi al meglio le notevoli potenzialità del sistema produttivo del territorio. Non posso che essere soddisfatto: la norma che ho proposto troverà presto attuazione e i risultati arriveranno”.