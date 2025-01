Decarbonizzazione, D’Attis (FI): “Pubblicata sul sito del Mimit la consultazione pubblica per investimenti a Brindisi”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“E’ online, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la consultazione pubblica che raccoglierà le manifestazioni di interesse a investire a Brindisi. Il governo, nella persona del ministro Urso, sta seguendo con particolare attenzione il processo per attrarre le migliori soluzioni per la riconversione dell’area dell’ex centrale a carbone brindisina. Si sta mettendo, quindi, il piede sull’acceleratore per la realizzazione del progetto che nasce dalle disposizioni di legge, frutto di un nostro emendamento, sull’accordo di programma per lo sviluppo di Brindisi. Ora ci aspettiamo una buona partecipazione di aziende interessate a investire per programmare il rilancio economico, produttivo e sociale del territorio”.