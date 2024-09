Decarbonizzazione, D’Attis (Fi): “Se Edison vuole investire su deposito Gnl a Brindisi lo faccia con i soldi suoi. Altrimenti vada altrove!

“Edison prosegue il suo cammino di informazione rivolta ai cittadini pugliesi sulle opportunità che la stessa azienda è in grado di offrire al territorio e, nel caso specifico, a Brindisi. In questa città –è bene ricordarlo– Edison sta provando a realizzare un deposito costiero di GNL in ambito portuale. Un investimento che ho sempre sostenuto perché costituisce un ulteriore tassello per la crescita della competitività del porto. Deve essere chiaro, però, che Edison deve realizzare il deposito con proprie risorse senza aspettarsi altri finanziamenti pubblici dopo aver perso quelli che le erano già stati assegnati. In tal caso, infatti, può tranquillamente andare altrove perché a Brindisi servono aziende che credono nelle potenzialità del territorio e del Paese a tal punto da investire anche in maniera importante”.