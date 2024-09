Decarbonizzazione – Oggi il Sindaco ha incontrato a Roma il Ministro Pichetto Fratin

Questa mattina il Sindaco di Brindisi Marchionna ha incontrato, a Roma, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e, nel corso della giornata, anche una delegazione di parlamentari di Forza Italia, insieme ai Capigruppo di Camera e Senato, On. Paolo Barelli e Sen. Maurizio Gasparri, e al Deputato di Brindisi On. Mauro D’Attis, Commissario regionale della Puglia di Forza Italia.

Il Sindaco Marchionna ha avviato da tempo un dialogo con tutte le massime Istituzioni di governo per affrontare i temi del dopo Enel di Brindisi. E il ministro Pichetto Fratin ha confermato la massima attenzione, affinché non ci sia soltanto la tutela ambientale della città di Brindisi, in questo processo di superamento di una lunga e importante stagione energetica che ha visto la città protagonista, ma ci siano anche interventi tesi a garantire i livelli occupazionali complessivi di Brindisi.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori che erano stati impegnati nel settore energetico e nelle imprese dell’indotto, gli esponenti di Forza Italia hanno assicurato che è prioritario l’impegno per garantire le migliori risposte sul fronte occupazionale della città. A tal fine, il Sindaco Marchionna ha avuto ulteriori incontri con vari esponenti politici, in attesa del Comitato per la riconversione industriale del Ministero delle Imprese, previsto per legge da un emendamento degli on.li D’Attis e Battilocchio. e presieduto dal Ministro Urso, che si terrà il 20 settembre nella città di Brindisi.