Decarbonizzazione – Pagliara (Cisal) – Dopo le dichiarazioni del Ministro Urso siamo cautamente ottimisti

Dopo le dichiarazioni rese del Ministro Urso durante il Question Time, svoltosi ieri presso la camera dei deputati, in risposta alla interrogazione posta dai parlamentari DATTIS E BATTILOCCHIO sulle Centrali ENEL di Brindisi e di Civitavecchia , esprimiamo il nostro cauto ottimismo.
Pagliara (Cisal) “Occorre portare a buon fine l’Accordo di Programma per Brindisi, con esso le manifestazioni di interesse ed i progetti delle aziende già valutate positivamente da INVITALIA, considerando la possibilità di insediarle anche fuori dal perimetro dell’area ENEL di Cerano”.
“Siamo consapevoli però che il fattore tempo, la dote economica che il governo metterà a disposizione, rivestono fondamentale rilevanza quando si parla di investimenti produttivi”.
Rimaniamo fiduciosi che con il lavoro coordinato dal Commissario per l’Accordo di Programma per Brindisi, sua Eccellenza il Prefetto Dott Luigi Carnevale, nominato nel mese di Aprile dal governo in carica, con il contributo degli Enti Locali, Consorzio ASI, Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali saremo nelle condizioni di dare risposte concrete ed immediate al territorio.
In attesa di una non più procrastinabile convocazione di un tavolo tecnico, per fare il punto della situazione e avere contezza delle attività svolte sino ad oggi da Invitalia.
SEGRETARIO UNIONE CISAL BRINDISI
MASSIMO PAGLIARA