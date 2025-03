Decarbonizzazione. Per Legambiente si sta ancora molto indietro…

Si e’ svolto a Brindisi un interessante e partecipato incontro, presso Palazzo Nervegna, organizzato da Legambiente per parlare del processo di decarbonizzazione, in atto in particolare nei siti industriali brindisini e del processo di riconversione energetica per utilizzare fonti rinnovabili. Ma, come è stato fatto rilevare dagli intervenuti, i processi su menzionati sono ancora non avviati. Hanno partecipato il direttore nazionale Legambiente, Giorgio Zampetti, il presidente regionale Daniela Salzedo e Teodoro Marinazzo, responsabile energia Legambiente Puglia. Sono intervenuti l’on. Mauro D’Attis, il sindaco Giuseppe Marchionna e il prefetto Luigi Carnevale. Erano presenti anche gli studenti dell’Itis Giorgi con il prof. Falappone.