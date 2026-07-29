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Decarbonizzazione – Una dichiarazione di Baldassarre (Cisl)

 “Reputiamo l’avvenuta presentazione dei primi quattro progetti per la riconversione della Centrale di Cerano, a Brindisi, un fatto positivo che si accompagna alla disponibilità di ulteriori aree dove ubicare altri progetti considerati in fase già avanzata,  per decisione diretta del ministro Pichetto Fratin dopo richiesta pervenuta dal Mimit –  ha dichiarato Antonio Baldassare a conclusione dell’incontro –  e, notizia altrettanto positiva, l’imminente  istituzione a Brindisi del Dipartimento di Ingegneria innovativa a cura di Unisalento. Sarà così che i nostri ragazzi laureati a Brindisi potranno restare a Brindisi per realizzare i propri progetti personali di vita e professionali.  Abbiamo, anche sollecitato  la massima attenzione da riservare ai profili lavorativi con competenze di base o non specializzate, che difficilmente potranno essere riqualificate ma per le quali dovranno individuarsi risposte di nuova collocazione lavorativa.”

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