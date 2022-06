Decathlon realizza articoli con il logo “SEA Brindisi”, il nuovo brand e l’identità grafica per il turismo, lo sport e la promozione dei principali eventi di Brindisi.

Decathlon Brindisi crede nella promozione turistico-sportiva del territorio di Brindisi supportando l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale.

Il lancio della collezione sportiva brandizzata con il logo “SEA Brindisi” prenderà il via nelle date 11-12 giugno, all’interno degli eventi per la Regata Internazionale Brindisi – Corfù, giunta alla 36a edizione.

Con l’obiettivo di contribuire alla promozione turistico-sportiva del territorio, il punto vendita di Decathlon Brindisi ha richiesto al Comune e ricevuto approvazione per l’utilizzo del logo “SEA Brindisi”, il nuovo brand e l’identità grafica per il turismo e la promozione dei principali eventi di Brindisi, con particolare attenzione al legame della città con il mare. Fedele alla propria mission e con la volontà di definire proficue collaborazioni per lo sviluppo dello sport nel territorio, Decathlon Brindisi realizzerà vari articoli con il nuovo brand “SEA Brindisi” (felpe, t-shirt, sacche, borracce…), in vendita presso lo store ed in occasione delle principali manifestazioni organizzate in locale.

Il lancio della collezione brandizzata avverrà in occasione di uno degli eventi più rappresentativi del forte legame tra la città, il mare e lo sport: la Regata Internazionale Brindisi – Corfù, giunta alla sua 36a edizione.

Decathlon Brindisi sarà presente con uno stand, l’11 e del 12 giugno (Lungomare Regina Margherita)..



Lo sport e le attività all’aria aperta, in particolare in seguito alla pandemia, rappresentano un volano per lo sviluppo e l’attrattività turistica dei territori che sapranno farsi trovare pronti con servizi, attività ed un’adeguata comunicazione turistica.

La città di Brindisi ha intrapreso un percorso di promozione del territorio come meta di turismo sportivo e sostenibile, con particolare attenzione al mare, e Decathlon Brindisi ha già aderito a diverse iniziative orientate allo sviluppo turistico-sportivo della città tra cui il ‘Primo Mare – Primo Maggio del Mare di Brindisi’, la prima edizione di una giornata del mare che si intende far crescere negli anni per attirare turismo ed appassionati di sport in città.



Frutto della collaborazione con numerose associazioni ed operatori, l’iniziativa tende a realizzare un programma di proposte per conoscere e praticare attività sportive legate al mare (tra cui vela, kayak, sup, canottaggio, tradizione su imbarcazioni tipiche, kite…) ed in natura.



Nello stesso spirito la scelta di realizzare i gadget SEA Brindisi, in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale per costruire una comunicazione turistica professionale e riconoscibile al fine di incrementare la promozione di Brindisi come meta di turismo sostenibile, sportivo e legato al rinnovato legame con il mare.