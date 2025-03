Declassamento Aeroporto del Salento. Un ordine del giorno di Borromeo (Fdi)

Al Presidente del Consiglio

Gabriele Antonino

Oggetto : O.D.G. “Declassamento Aeroporto del Salento”

Premesso che con nota del 4 marzo 2024, Aeroporti di Puglia S.p.a. ha avanzato ad

ENAC e Ministeri competenti la richiesta di inserimento dell’aeroporto di Foggia «Gino

Lisa» nella «Tabella A» di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 per l’ottenimento di

un livello antincendio superiore e quindi l’innalzamento alla VII categoria ICAO;

Rilevato che a seguito della summenzionata richiesta e quella datata 2021 della società

Gesac s.p.a. in rif.to all’inserimento nella “Tabella A” dell’Aeroporto di

Salerno-Pontecagnano, si è resa necessaria un’indagine conoscitiva da parte di ENAC

relativa al traffico aereo presso gli scali aeroportuali certificati con particolare analisi

dei movimenti storici e previsionali secondo i dati resi dai vari gestori aeroportuali;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’ Interno di concerto con il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono stati introdotti in Tab. A

dell’art.26 del Decreto Legislativo 139/2006 gli Aeroporti di Salerno e di Foggia e

contestualmente sono state revisionate le Categorie ICAO degli aeroporti nazionali dove il

CNVVF eroga il servizio RFFS (Rescue and Fire Fighting Service);

Rilevato che tali revisioni sono il risultato di uno studio effettuato dal Tavolo tecnico istituito

presso il MIT, dove attraverso l’analisi dei dati di traffico, passati e presunti, parametrizzati

sulle dimensioni dei velivoli, si sono modificate le categorie ICAO di alcuni Aeroporti

Nazionali e nel caso specifico dell’ Aeroporto del Salento tutto questo ha comportato un

declassamento dalla ottava categoria alla settima;

Considerato che la precedente classificazione ICAO dell’ Aeroporto di Brindisi consentiva

allo scalo salentino di poter ospitare nell’ ordinarietà aeromobili di lunghezza massima fino a

60 metri e larghezza della fusoliera fino a 7 metri mentre da oggi con l’avvenuto

declassamento tale limite è stato ridotto a 49 metri per la lunghezza e 5 per la larghezza

come previsto dalla settima classe;

Considerato altresì che , il summenzionato declassamento prevede anche una riduzione

dell’ organico presente nel distaccamento vigili del fuoco aeroportuale di Brindisi con una

perdita di risorse umane pari a 12 unità con probabili ricadute nella gestione complessiva del

soccorso in controtendenza con le politiche di “Safety” europee e con le linee guida emanate

dal CNVVF prot.16261 del 19.06.2024 che prevedono la predisposizione di una aliquota di

personale VF dedicato al servizio RFFS da impiegare nel soccorso tecnico urgente nei

terminal e nelle infrastrutture limitrofe.

Rilevato che nel mese di settembre 2024 ADP ,per tramite del suo presidente e del direttore

generale, aveva annunciato importanti investimenti economici sull’ Aeroporto del Salento,

quantificabili a circa 60 milioni di €, tesi a potenziare lo scalo di Brindisi e tra gli interventi

previsti vi è anche la realizzazione di un ulteriore piazzale per aeromobili di massime

dimensioni (e quindi superiori a 49 metri di lunghezza) da 18mila metri quadri;

Considerato ancora che nella Legge Finanziaria 2025 ai comma 746, 747 e 748 è stata

riconosciuta la continuità territoriale per l’ Aeroporto del Salento con la compensazione degli

oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per lo scalo di Brindisi, verso alcuni

tra i principali aeroporti nazionali , autorizzando una spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno

2025, di 1,7 milioni di euro per l’anno 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027;

Visto che , l’Amministrazione Comunale ha potuto prendere atto di quanto in premessa

esclusivamente a seguito della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e non è a

conoscenza dei dati forniti ad ENAC in rif.to ai flussi storici e previsti dello scalo di Brindisi

ne tantomeno di eventuali osservazioni fornite da ADP sul declassamento dell’Aeroporto del

Salento;

Tutto quanto in premessa e considerato inoltre che nell’Aeroporto di Brindisi ha sede la Base

Logistica delle Nazioni Unite (UNLB);

Il Consiglio Comunale

Nel manifestare forti preoccupazioni per le prospettive di sviluppo dello scalo brindisino

ritenuto infrastruttura essenziale e strategica non solo per i trasporti ma soprattutto per il

turismo dell’intera area salentina anche in virtù degli importanti investimenti ed interventi

infrastrutturali previsti da ADP per l’efficientamento ma soprattutto potenziamento

dell’Aeroporto del Salento, oltretutto con fondi pubblici;

Nel manifestare forti preoccupazioni sulle ricadute del declassamento in termini di possibilità

ed opportunità future dell’ Aeroporto del Salento di ospitare nuove rotte , anche

internazionali, con velivoli più grandi e capienti;

Nel manifestare forti preoccupazioni per la sicurezza di milioni di passeggeri che ogni anno

transitano dall’aeroporto del Salento soprattutto nella stagione estiva;

Nel manifestare forti preoccupazioni per il futuro di decine di lavoratrici e lavoratori che

gravitano attorno al complesso sistema aeroportuale di Brindisi e che potrebbero avere

ricadute occupazionali da potenziali riduzioni di traffico aereo;

RITIENE

Necessario intervenire immediatamente con ogni azione finalizzata ad una revisione delle

decisioni assunte, quindi al ripristino della precedente classificazione ICAO dell’Aeroporto di

Brindisi e pertanto:

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta

● a porre la questione su tutti i tavoli istituzionali coinvolti con particolare riferimento al

Ministero dell’Interno e al Ministero dei Trasporti coinvolgendo, ove necessario,

rappresentanti della società A.D.P. , dell’ ONU e tutti i Sindaci dell’area salentina;

● A valutare l’adozione di azioni legali finalizzate ad impugnare il Decreto del Ministero

dell’Interno, di concerto con il Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 17 febbraio

2025 con contestuale accesso agli atti per la consultazione dei dati forniti al Ministero

ed ENAC sui flussi passati e previsti dell’Aeroporto del Salento;

CHIEDE

Ai Parlamentari del Territorio dell’area Salentina interventi urgenti presso il Governo e i

ministeri competenti per rivedere le decisioni assunte;

IMPEGNA, altresì

Il Presidente del Consiglio ad inviare la presente deliberazione al Sig. Prefetto di Brindisi, al

Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri competenti, ai vertici di ADP e al Presidente

della Regione Puglia

Brindisi 14.03.2025

Primo firmatario MARIO BORROMEO (FDI) : ____________________

I Consiglieri Comunali :