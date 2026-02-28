Decoro urbano – Luperti e Greco: “Approvata dal Consiglio la nostra mozione sulla riqualificazione dei corsi”

Il Consiglio Comunale di Brindisi, nella seduta di venerdì 27 febbraio, ha approvato una mozione presentata dai consiglieri Lino Luperti e Michelangelo Greco con cui si impegna l’Amministrazione Comunale a dar corso ad un piano di riqualificazione e di rifunzionalizzazione dei corsi principali.

Il piano dovrà prevedere la totale riapertura al traffico automobilistico di corso Roma e di corso Garibaldi, con il conseguente miglioramento dell’accessibilità della parte di città che si trova sul mare. Allo stesso tempo, bisognerà prevedere una chiusura al traffico (anche attraverso l’eliminazione della ZTL) del tratto di corso Umberto che va da piazza Vittoria a piazza Cairoli per creare il ‘salotto buono’ della città, con aiuole centrali e panchine.

Il piano, inoltre, dovrà prevedere anche un restyling di piazza Cairoli e una riqualificazione del tratto di corso Umberto che va da piazza Cairoli fino alla stazione ferroviaria.

“L’approvazione da parte del Consiglio Comunale – confermano Luperti e Greco – costituisce una conferma del grande interesse che c’è in riferimento ad una soluzione definitiva del problema della pavimentazione dei corsi e di un intervento di arredo urbano che interessi il ‘salotto’ di corso Umberto.

Ovviamente adesso è auspicabile il coinvolgimento delle commissioni consiliari interessate e della associazioni di categoria”.